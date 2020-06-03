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В столичный офис "Российской венчурной компании" пришли с обыском

В столичный офис "Российской венчурной компании" пришли с обыском
Архивное фото
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следователи в столичном офисе "Российской венчурной компании" (РВК) штудируют документацию, связанную с деятельностью организации несколько лет назад, сообщили "Интерфаксу" в среду в РВК.

"Следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания "исторический" портфель РВК, сделки 2012 - 2016 года", - заявили в компании.

Там отметили, что администрация оказывает следствию "все необходимое содействие". "Компания, руководство работают в штатном режиме", - добавили в РВК.

Злоупотребления на миллионы долларов

Как сообщила ранее в среду газета "Коммерсантъ", сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД провели в среду обыски в офисе РВК и в доме ее гендиректора Александра Повалко. По данным источников, близких к следствию, руководство АО РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов.

Газета отмечает, что после обысков Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД.

Источники "Ъ" отмечают, что уголовное дело следственный департамент МВД возбудил по материалам СЭБ ФСБ по статье о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей. Пока в деле речь идет о $600 тыс., но, как утверждают источники "Ъ", уже в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

По данным "Ъ" уголовное дело выросло из расследования в отношении бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которые обвиняются в хищении из венчурной компании 1,3 млрд руб. под предлогом инвестиции средств в США. Предприниматели были арестованы, однако в прошлом году после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова их освободили.

Об РВК

АО "РВК" является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы.

Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 29, их суммарный размер - 64,4 млрд руб. Доля РВК - 38 млрд руб. Фонды с участием капитала РВК проинвестировали более 290 портфельных компаний на общую сумму 23 млрд руб.

Александр Повалко возглавил РВК в декабре 2016 года. До этого он занимал должности замминистра образования и науки РФ; замруководителя Госкомитета РФ по делам молодежи, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи; работал в ЗАО "РЕНОВА-СтройГруп".

Российская венчурная компания

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