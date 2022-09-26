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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

ЦБ отметил ухудшение трех ключевых показателей в ОСАГО в 45 регионах России

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России отмечает ухудшение трех основных показателей в ОСАГО в 45 регионах за скользящий год - с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, говорится в опубликованном "Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО".

В целом за рассматриваемый период показатель средней выплаты по договорам ОСАГО вырос на 3,4% и составил 70,43 тысячи рублей. Частота страховых случаев по стране в целом после длительного периода снижения выросла за анализируемый период на 3,8%, до 5,4%. Показатель скользящего коэффициента выплат по России практически не изменился (вырос на 0,3%) и составил 64,2%", приводит данные Банк России.

Общее увеличение всех показателей мониторинга - показателя средней выплаты, частоты страховых событий и увеличение скользящего коэффициента выплат в ОСАГО - зафиксировано "в 45 субъектах РФ, особенно в таких, как республики Чеченская, Удмуртская, Чувашская, Кабардино-Балкарская, Бурятия, Алтай, Карелия, Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия); Ханты-Мансийский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа; Иркутская, Ульяновская, Псковская, Калининградская, Тверская, Саратовская, Вологодская, Костромская, Архангельская, Пензенская и Новгородская области; Пермский край; города Севастополь и Санкт-Петербург", следует из мониторинга ЦБ.

При этом увеличение размера средней выплаты по ОСАГО на 15% и более отмечается за период в Марий Эл, Татарстане, Бурятии, Калмыкии; Курской, Белгородской и Ульяновской областях.

Рост частоты страховых случаев на 15% и более отмечается в Чечне и Дагестане, Севастополе, Хабаровском крае.

Увеличение скользящего коэффициента выплат на 10% и более зафиксирован в 18 регионах, среди которых Псковская, Тверская, Ульяновская, Иркутская области и Еврейская автономная область; Севастополь; республики Чеченская, Удмуртская, Карелия, Саха (Якутия), Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Бурятия; Хабаровский край; Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Стабилизация или снижение частоты страховых случаев, по данным ЦБ, произошли в 26 регионах за рассматриваемый период, а снижение скользящего коэффициента выплат - в 29 субъектах, в том числе в четырех регионах из "красной" зоны (с точки зрения операций по ОСАГО). К "красной" зоне регулятором отнесены 12 регионов. Десять из них (кроме Дагестана и Хабаровского края), входят в группу с высокими и средними выплатами по ОСАГО.

Банк России ОСАГО
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