Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в Crocus City Hall, сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующее письмо ЦБ направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам. Организации вправе сделать это без обращения наследников, отмечает регулятор.

Банк России также рекомендовал кредиторам оказать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах.

Ранее уже многие российские банки заявили о готовности списать долги погибших и пострадавших в теракте, а также членов их семей. Круг лиц, задолженность которых банки готовы урегулировать, у кредитных организаций отличается.