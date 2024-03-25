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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:02

Мишустин заявил, что виновные в теракте в Crocus не заслуживают пощады

Мишустин заявил, что виновные в теракте в Crocus не заслуживают пощады
Фото: ЕРА/ТАССС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Виновные в теракте в Crocus City Hall не заслуживают пощады и понесут наказание, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с думской фракцией КПРФ.

"В начале нашей встречи хотел бы сказать несколько слов о трагедии, которая случилась в пятницу в Подмосковье в Crocus City Hall. Хочу еще раз выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого чудовищного террористического акта. Мы скорбим по каждому из них", - сказал он.

"Сейчас идет расследование этих событий. Виновные понесут наказание. Они не заслуживают пощады", - добавил премьер и отметил, что сейчас важно позаботиться о пострадавших, их семьях и близких погибших.

Глава правительства начал встречу с минуты молчания в память о жертвах теракта. По последним данным, в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall погибли 137 человек.

По словам Мишустина, вице-премьер Татьяна Голикова, глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко лично держат на контроле ситуацию с жертвами и пострадавшими и держат в курсе президента Владимира Путина. По поручению президента Голикова, Куренков, Мурашко, а также аппарат правительства "оперативно подключились к этой работе и продолжают держать ситуацию на контроле, своевременно информируя главу государства".

"Сегодня наша главная забота о жертвах этого преступления, о пациентах, которые лечатся в медицинских учреждениях, о родственниках, навещающих близких, и о семьях погибших, которым понадобится, конечно, помощь и психологическая, и материальная", - сказал премьер.

"Случившееся, - отметил Мишустин, - потрясло всех. И в такие скорбные дни важно, чтобы помощь приходила как можно быстрее. Особо хочу поблагодарить врачей и спасателей и сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно, по "горячим следам" задержали причастных к этой трагедии преступников, и, конечно, всех неравнодушных людей, настоящих героев, которые, несмотря на смертельную опасность, выводили людей, защищали от террористов тех, кто был рядом, и тех людей, кто пришел в донорские пункты, кто сдавал кровь".

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Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Михаил Мишустин КПРФ Подмосковье Crocus City Hall Александр Куренков Михаил Мурашко Татьяна Голикова
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