Возвращать одежду и машины посетителям Crocus City Hall будут неделю

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Оставленные вещи и машины посетителям Crocus City Hall будут выдавать в течение недели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Что касается выдачи имущества, вместе с правоохранительным блоком вчера уже выдали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится в течение всей недели", - написал он в Telegram.

Он добавил, что на месте ЧП уже полностью очищены сцена, партер и балкон. "Задача - разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел", - отметил Воробьев.

Поисковая операция, по его оценке, продлится ориентировочно до 17 часов 26 марта. На разборе завалов работают посменно тысячи человек: спасатели, кинологи, строители.

В больницах остаются 97 пострадавших в теракте, напомнил губернатор.