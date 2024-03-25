Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:02

Возвращать одежду и машины посетителям Crocus City Hall будут неделю

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Оставленные вещи и машины посетителям Crocus City Hall будут выдавать в течение недели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Что касается выдачи имущества, вместе с правоохранительным блоком вчера уже выдали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится в течение всей недели", - написал он в Telegram.

Он добавил, что на месте ЧП уже полностью очищены сцена, партер и балкон. "Задача - разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел", - отметил Воробьев.

Поисковая операция, по его оценке, продлится ориентировочно до 17 часов 26 марта. На разборе завалов работают посменно тысячи человек: спасатели, кинологи, строители.

В больницах остаются 97 пострадавших в теракте, напомнил губернатор.

Последствия теракта в Crocus City Hall

15
Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Андрей Воробьев Московская область Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер"

Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер"
Нападение на Crocus City Hall

Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта

Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта

Спасатели добрались до пострадавшего при обвале на шахте "Русала" на Урале

Нападение на Crocus City Hall

Красногорским школьникам подарили ноутбуки за спасение людей в Crocus City Hall

Крашенинников считает неправильным обсуждать возвращение смертной казни

Нападение на Crocus City Hall

В больницах остаются 97 пострадавших в Crocus City Hall

В больницах остаются 97 пострадавших в Crocus City Hall

Обрушение породы произошло на уральской шахте "Русала"

Российский рынок акций открылся в минусе после теракта в Crocus City Hall

Российский рынок акций открылся в минусе после теракта в Crocus City Hall

Задержан управляющий директор амурской шахты "Пионер"

Нападение на Crocus City Hall

Второй арестованный по делу о теракте в Crocus City Hall признал вину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });