Двое погибли, трое ранены при обстреле Херсонской области украинскими военными

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще три - получили ранения при обстреле ВСУ Херсонской области, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.

"Обстреливали Херсонщину. В поселке Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека. Спасатели продолжают тушить возгорание. В селе Старая Збурьевка обстрелян рынок, ранены три человека", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Отмечается, что один из раненных в Старой Збурьевки в тяжелом состоянии доставлен в больницу Скадовска.

Кроме того, ВСУ дважды за день повредили распределительные газопроводы в Новой Каховке. Ремонтные работы уже проведены, газоснабжение восстановлено.