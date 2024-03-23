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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:22

Двое погибли, трое ранены при обстреле Херсонской области украинскими военными

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще три - получили ранения при обстреле ВСУ Херсонской области, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.

"Обстреливали Херсонщину. В поселке Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека. Спасатели продолжают тушить возгорание. В селе Старая Збурьевка обстрелян рынок, ранены три человека", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Отмечается, что один из раненных в Старой Збурьевки в тяжелом состоянии доставлен в больницу Скадовска.

Кроме того, ВСУ дважды за день повредили распределительные газопроводы в Новой Каховке. Ремонтные работы уже проведены, газоснабжение восстановлено.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Владимир Сальдо Херсонская область
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