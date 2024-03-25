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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Президент РФ назвал теракт в Crocus акцией устрашения, выгодной для тех, кто воюет с Россией

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Теракт в Crocus City Hall - это акция устрашения, которая может быть выгодна тем, кто воюет с Россией с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Абсолютно ясно одно - ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, это акция устрашения. И сразу возникает вопрос, кому это выгодно?" - сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Красногорске.

Президент отметил, что это "злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима".

"А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Тем более сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, не оспаривается", - отметил президент.

Он заявил, что организаторы теракта рассчитывали посеять панику и внести разлад, но встретили единение народа.

"Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", - сказал глава государства.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Владимир Путин
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