Бастрыкин заявил, что исполнители теракта в Crocus дали показания на заказчиков

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Исполнители атаки на подмосковный концертный зал Crocus City Hall дали показания о заказчиках преступления и о тех, кто помогал им готовить теракт, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Все обвиняемые (...) дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", - сказал Бастрыкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта в Crocus City Hall.

Как пояснил Бастрыкин, четверо непосредственных исполнителей теракта признали вину.

Как сообщалось, в ночь на понедельник Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал четырех фигурантов дела, которых следствие считает непосредственными участниками нападения на концертный зал: Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Еще троих фигурантов – Аминчона и Диловара Исломовых, а также подозреваемого Исроила Исломова – суд арестовал на тот же срок в понедельник.

Всем троим фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.