Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Бастрыкин заявил, что исполнители теракта в Crocus дали показания на заказчиков

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Исполнители атаки на подмосковный концертный зал Crocus City Hall дали показания о заказчиках преступления и о тех, кто помогал им готовить теракт, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Все обвиняемые (...) дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", - сказал Бастрыкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта в Crocus City Hall.

Как пояснил Бастрыкин, четверо непосредственных исполнителей теракта признали вину.

В РоссииПутин призвал расследовать теракт в Красногорске без политической ангажированностиЧитать подробнее

Как сообщалось, в ночь на понедельник Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал четырех фигурантов дела, которых следствие считает непосредственными участниками нападения на концертный зал: Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Еще троих фигурантов – Аминчона и Диловара Исломовых, а также подозреваемого Исроила Исломова – суд арестовал на тот же срок в понедельник.

Всем троим фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Последствия теракта в Crocus City Hall

15
Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Александр Бастрыкин Владимир Путин Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Глава МЧС заявил о штатной работе противопожарной системы Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек
Нападение на Crocus City Hall

Президент РФ назвал теракт в Crocus акцией устрашения, выгодной для тех, кто воюет с Россией

Что произошло за день: понедельник, 25 марта

Нападение на Crocus City Hall

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Один из задержанных по делу о теракте в Crocus City Hall имеет гражданство РФ

Нападение на Crocus City Hall

Следствие просит суд об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus

Налоговая реформа находится на стадии внутреннего обсуждения в правительстве

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Ростовской областью

Средства ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });