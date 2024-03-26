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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:24

Около 50% россиян предлагают возвести мемориал на месте трагедии в Crocus

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (49%) убежден, что на месте трагедии в подмосковном концертном зале Crocus City Hall следует установить мемориальный комплекс и разбить парк, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на портале, показывают, что женщины чаще мужчин высказываются в пользу такого решения - это 53% и 46% опрошенных соответственно.

В РоссииРешение о восстановлении Crocus City Hall примут после анализа экспертовЧитать подробнее

Согласно опросу, среди жителей Москвы и Московской области за это выступают 57% респондентов.

По данным SuperJob.ru, восстановить Crocus City Hall предлагает почти каждый четвертый россиянин (24%). В столичном регионе доля респондентов, придерживающихся такого мнения, составляет 18%.

По данным исследования, затрудняются что-либо предложить 27% россиян, в Москве и Московской области - 25% респондентов.

Опрос был проведен 25 мартаа в 371 населенном пункте РФ, во всех федеральных округах среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ. Опрос среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов, представляющих экономически активное население Москвы и Московской области, проводился в тот же день.

Теракт в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Crocus City Hall
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