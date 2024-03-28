В Кремле посчитали преждевременным обсуждать дальнейшую судьбу Crocus City Hall

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Говорить о дальнейшей судьбе Crocus City Hall преждевременно, данный вопрос в повестке Кремля пока не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, будет ли глава государства принимать участие в решении вопроса о восстановлении сгоревшего от нападения террористов концертного комплекса в Красногорске, его пресс-секретарь ответил: "Сейчас этот вопрос, наверное, в повестке дня Кремля и общественности не стоит, все-таки идет активная фаза следствия".

"Пока об этом рано говорить и занимать какую-то позицию", - добавил Песков.

Журналистов интересовало мнение Кремля в связи с высказываниями совладельца Crocus City Hall Эмина Агаларова, который сказал, что в вопросе о восстановлении сгоревшего концертного зала собственники будут ориентироваться на позицию президента, губернатора региона и общественности, а само решение о дальнейшей судьбе Crocus City Hall пока еще не принято.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, в результате нападения погибли 143 человека, пострадали около 200.