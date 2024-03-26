Зюганов не исключил злоупотреблений в случае возвращения смертной казни в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в случае возвращения в РФ наказания в виде смертной казни не исключены злоупотребления, но вопрос в целом следует рассмотреть.

"Говорят о возвращении смертной казни. Надо рассматривать, но при такой правоохранительной системе, когда могут с любым расправиться, боюсь, как бы не злоупотребляли", - сказал Зюганов во вторник на заседании фракции КПРФ.

Дискуссия о возвращении такой меры наказания, как смертная казнь, возникла в обществе на фоне теракта в Crocus City Hall.