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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:20

Зюганов не исключил злоупотреблений в случае возвращения смертной казни в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в случае возвращения в РФ наказания в виде смертной казни не исключены злоупотребления, но вопрос в целом следует рассмотреть.

"Говорят о возвращении смертной казни. Надо рассматривать, но при такой правоохранительной системе, когда могут с любым расправиться, боюсь, как бы не злоупотребляли", - сказал Зюганов во вторник на заседании фракции КПРФ.

Дискуссия о возвращении такой меры наказания, как смертная казнь, возникла в обществе на фоне теракта в Crocus City Hall.

Геннадий Зюганов КПРФ Crocus City Hall
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