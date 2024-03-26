Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заверил, что ни о какой деприватизации и огосударствлении российской экономики речи не идет.

Выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент остановился на работе ведомства в части возврата в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов.

"Сразу хотел бы обозначить здесь позицию: ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речи не идет и идти не может", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены с нарушением закона, используются во вред государству.

"При этом подчеркну, в каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур. Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности", - отметил президент.