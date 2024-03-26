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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

Что произошло за день: вторник, 26 марта

Арест восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", заявление главы ФСБ о расследовании, решение суда в Лондоне отложить экстрадицию Ассанжа

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall - Алишера Касимова. Он сказал, что не знаком с обвиняемыми в совершении теракта и искал квартирантов.

- Террористическая угроза в России сохраняется, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Он отметил, что спецслужбы Украины способствовали теракту в Crocus City Hall, заказчик пока не установлен. Бортников заявил, что Службу безопасности Украины необходимо признать террористической организацией, а руководство украинских спецслужб он назвал законными целями для российских силовых структур. По его словам, переданные Штатами сведения о готовящемся теракте имели общий характер.

- МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall. Спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. метров обрушившихся конструкций.

- Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Елены Ягодкиной в рамках расследования уголовного дела.

- Владимир Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет. Президент РФ сказал, что работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы приобретаются незаконно и используются во вред государству.

- Конституционный суд РФ отказался от комментариев о моратории на смертную казнь, объяснив это тем, что "в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ".

- Высокий суд в Лондоне отложил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США до завершения рассмотрения апелляции.

- Автомобильный мост через реку Патапско обрушился в Балтиморе после того, как в него врезался контейнеровоз. Перед столкновением корабль подал сигнал бедствия. В момент происшествия на мосту находились люди, двоих достали из воды, остальных ищут.

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