РФ стала владельцем базового предприятия группы ЧЭМК

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом стала владельцем 100% уставного капитала АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК), базового предприятия одноименной промышленной группы, крупного производителя ферросплавов, говорится в ЕГРЮЛ.

Согласно данным ЕГРЮЛ, соответствующая запись была внесена 13 марта.

Уставный капитал ЧЭМК - 11,911 млрд рублей.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Компания Эталон" (фирма, через которую они владеют активами группы) об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

"Серовский завод ферросплавов" и "Кузнецкие ферросплавы" также подали заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе изменений, внесенных в учредительные документы. Дата их готовности - 15 марта, следует из данных единого госреестра юрлиц.

Как сообщалось, в рамках рассмотрения иска об изъятии заводов группы ЧЭМК суд принял обеспечительные меры, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов.

После вынесения решения суда первой инстанции Антиповы и АО "Компания Эталон" подали апелляционный жалобы в Арбитражный суд Свердловской области, их суть не раскрывалась.

Также "Компания Эталон" оспорила отказ в передаче дела на рассмотрение суда другой юрисдикции. Эта апелляционная жалоба подана в 17 арбитражный апелляционный суд, заседание по ней отложено на 27 марта.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.