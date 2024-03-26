Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Заказчик теракта в Crocus City Hall на данный момент не установлен, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

"Мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое для того, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков", - сказал Бортников.

Он сказал, что теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали всему и спецслужбы Украины.

"В общем плане мы считаем, что они к этому причастны", - заявил Бортников журналистам во вторник.

Он добавил: "Сейчас я могу говорить только лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции". Так он ответил на вопрос о причастности Киева к теракту.

"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - сказал Бортников.