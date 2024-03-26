Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:45

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Заказчик теракта в Crocus City Hall на данный момент не установлен, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

"Мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое для того, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков", - сказал Бортников.

Он сказал, что теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали всему и спецслужбы Украины.

"В общем плане мы считаем, что они к этому причастны", - заявил Бортников журналистам во вторник.

Он добавил: "Сейчас я могу говорить только лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции". Так он ответил на вопрос о причастности Киева к теракту.

"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - сказал Бортников.

Нападение на Crocus City Hall

17
Александр Бортников ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

Думе предложили ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов и экстремистов

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Законопроект о свободном доступе провайдеров в дома принят во II чтении

КС РФ отказался от комментариев о моратории на смертную казнь

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной
Нападение на Crocus City Hall

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

Нападение на Crocus City Hall

Следствие просит суд об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });