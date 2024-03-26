Песков отказался комментировать связь теракта в Crocus с Киевом до конца следствия

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Официальные власти до окончания следствия не могут себе позволить делать заявлений относительно связи теракта в Crocus City Hall с руководством Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и посоветовал журналистам перечитать заявления Владимира Путина об этой трагедии.

На брифинге Пескова спросили, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть "как-то" связаны с украинским руководством.

"Что касается, можно ли сказать "так или иначе": можно сказать как угодно. И это, наверное, могут себе позволить обозреватели и аналитики. Но (...) пока идет следствие, официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет. Хотя я вам рекомендую очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за два последних дня. В этом контексте они очень важны", - сказал Песков.

У него уточнили, допускают ли в Кремле связь исламистов с Киевом, "с учетом того, что там во главе стоит еврей".

"Еврей своеобразный там стоит, еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты и опираясь на заявления", - сказал Песков.

25 марта он отказался оценивать правдоподобность версии о причастности ИГИЛ (признана террористической и запрещена в России) к теракту, также сославшись на невозможность комментировать ход расследования. На вопрос, почему российскими властями среди возможных организаторов теракта не упоминается ИГИЛ , представители которой, как сообщают СМИ, уже взяли на себя ответственность за нападение на Crocus City Hall, он ответил, что следствие продолжается.

Также Песков отказался комментировать внешний вид первых четырех задержанных фигурантов дела.