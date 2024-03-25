Путин призвал расследовать теракт в Красногорске без политической ангажированности

Он отметил, что преступление совершено руками радикальных исламистов и что за ними стоит "заказчик"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Расследование теракта в Crocus City Hall должно проводиться профессионально и без политической ангажированности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Crocus City Hall.

Предстоит выяснить, почему террористы, совершившие теракт в Crocus City Hall, пытались уйти именно на Украину, Киев не хочет выглядеть спонсором терроризма, но вопросов к нему много, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предстоит ответить на вопрос, почему террористы после преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал. Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов, действительно, очень много", - заявил Путин.

"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", - сказал Путин.

"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками", - подчеркнул он.

Путин заметил, что спецслужбам и правоохранительным органам предстоит получить ответы на целый ряд вопросов.

"Как радикальные исламисты, позиционирующие себя в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?", - сказал президент РФ.

По его словам, также предстоит узнать, "действительно ли радикальные и террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта".

"На эти, как и другие, более конкретные профессиональные вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить", - сказал Путин.

"Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ", - отметил президент РФ.