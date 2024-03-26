Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:13

В Бишкеке сочли преждевременным включение в список жертв теракта двух гражданок Киргизии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Информация о гибели двух гражданок Киргизии во время теракта в Crocus City Hall является преждевременной, заявили в МИД Киргизии.

"Информация о признании погибшими двух гражданок Киргизии является преждевременной. Опубликованный на сайте МЧС России список содержит данные граждан, в том числе граждан республики, в отношении которых не завершены генетические экспертизы. Результаты ДНК исследования не готовы", - говорится в распространенном во вторник пресс-службой МИД Киргизии сообщении.

Во вторник на сайте МЧС России был опубликован список погибших во время теракта в Crocus City Hall в Подмосковье, где значатся имена гражданок Киргизии Эдиты Жусуповой и Маизы Гулжигит кызы.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

Днем 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Последствия теракта в Crocus City Hall

15
Бишкек РФ Киргизия Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтруда предложило назначить госоператора для найма трудовых мигрантов

Стоимость возвращенных государству предприятий ВПК превышает 333 млрд рублей

Нападение на Crocus City Hall

В МЧС заявили, что под завалами Crocus City Hall людей не осталось

"Сахалинская энергия" получила нового совладельца

Что произошло за день: вторник, 26 марта

Нападение на Crocus City Hall

МЧС расширило список погибших в Crocus City Hall до 120 имен

МЧС расширило список погибших в Crocus City Hall до 120 имен

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне нестабильной нефти

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне нестабильной нефти

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года

Сбербанк снова меняет условия выдачи льготной ипотеки

Сбербанк снова меняет условия выдачи льготной ипотеки
Нападение на Crocus City Hall

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });