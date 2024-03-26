В Бишкеке сочли преждевременным включение в список жертв теракта двух гражданок Киргизии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Информация о гибели двух гражданок Киргизии во время теракта в Crocus City Hall является преждевременной, заявили в МИД Киргизии.

"Информация о признании погибшими двух гражданок Киргизии является преждевременной. Опубликованный на сайте МЧС России список содержит данные граждан, в том числе граждан республики, в отношении которых не завершены генетические экспертизы. Результаты ДНК исследования не готовы", - говорится в распространенном во вторник пресс-службой МИД Киргизии сообщении.

Во вторник на сайте МЧС России был опубликован список погибших во время теракта в Crocus City Hall в Подмосковье, где значатся имена гражданок Киргизии Эдиты Жусуповой и Маизы Гулжигит кызы.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

Днем 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.