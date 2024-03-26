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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

МЧС расширило список погибших в Crocus City Hall до 120 имен

МЧС расширило список погибших в Crocus City Hall до 120 имен
Фото: Jörg Carstensen/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В поименном списке погибших в Crocus City Hall, который составляет МЧС, к 20:00 26 марта стало 120 человек, до этого было 95. Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, добавило ведомство.

Поисково-спасательные работы на месте теракта завершились, сообщили в МЧС чуть раньше этим вечером. Теперь завалы будет расчищать техника.

По последним данным, в результате теракта в концертном зале погибли 139 человек, больше 200 пострадали. Увеличение числа пострадавших вице-премьер Татьяна Голикова объяснила тем, что к врачам стали обращаться те, кто ушел из Crocus City Hall в состоянии шока и только позднее понял, что ему нужна медицинская помощь. При этом зампред правительства отметила, что "все, кто обращаются к нам, это, как правило, легкое течение, как правило, они на амбулаторном лечении".

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МЧС Татьяна Голикова Crocus City Hall
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