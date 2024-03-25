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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:02

Число погибших в Crocus City Hall в поименном списке от МЧС выросло до 95

Число погибших в Crocus City Hall в поименном списке от МЧС выросло до 95
Священнослужитель у стихийного мемориала в память о погибших у здания Crocus City Hall
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Количество установленных погибших во время теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске увеличилось до 95, следует из предварительного списка погибших по состоянию на 20:00 от МЧС России.

Несколько минут назад МЧС опубликовало список с 94 фамилиями, после чего уточнило, что погибших 95.

Ранее сообщалось, что по результатам первых судебно-медицинских исследований, по состоянию на 22:00 воскресенья, опознаны тела 68 человек.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

На следующий день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.

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Красногорск Московская область Crocus City Hall
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