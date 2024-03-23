Семь белгородских сел частично обесточены после атаки украинского дрона

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника территории Волоконовского района.

"Село Борисовка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва есть повреждение на линии электропередачи. Частично без света остаются абоненты следующих населенных пунктов: Борисовка, Киселев, Плотвянка, Новое, Давыдкин, Плотовка, Коновалово", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Гладков отметил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.