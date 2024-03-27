Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Фигуранты дела о теракте в Crocus City Hall помещены в СИЗО Лефортово

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что четверо фигурантов дела о теракте в комплексе Crocus City Hall находятся в следственном изоляторе Лефортово.

"Они все в Лефортово, это однозначно, к ним уже приходили адвокаты", - сказала Меркачева "Интерфаксу".

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ранее сообщал, что все задержанные предполагаемые исполнители признали вину и дали следствию показания об обстоятельствах преступления, а также о его заказчиках.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали. В среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что находившийся в крайне тяжелом состоянии один из пострадавших в теракте скончался.

Днем 23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

15
Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах терактаОчередь к стихийному мемориалу в КрасногорскеСтихийный мемориал у Crocus City HallЛюди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-ПетербургеПриспущенный флаг на территории посольства Российской Федерации в БакуНадпись "Скорбим" на фасаде Останкинской башни в МосквеСтихийный мемориал у посольства России в ЕреванеБаннер на стадионе "Ак Барс Арена" в КазаниЛюди возлагают цветы к стеле "Владивосток - город воинской славы"Стихийный мемориал у Crocus City HallФлаги с траурными лентами на здании Государственной Думы РФМемориал у посольства РФ в ПекинеСтихийный мемориал в память о погибших у здания концертного зала Crocus City HallЦветы, игрушки и свечи возле памятника героям обороны Красного Царицына в ВолгоградеБолельщики во время акции памяти жертв теракта перед товарищеским матчем между "Црвеной Звездой" и "Зенитом" в Белграде
Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 – 27 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Ева Меркачева Лефортово СПЧ Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за фейки о ВС РФ

Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за фейки о ВС РФ

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом
Нападение на Crocus City Hall

Скончался один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

Обществознание останется в школьной программе

Обществознание останется в школьной программе

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Еще одна скважина на месте ЧП на руднике УГМК в Приамурье вывела спасателей к воде

Арестован еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 г.

Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire

18 воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });