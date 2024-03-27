Фигуранты дела о теракте в Crocus City Hall помещены в СИЗО Лефортово

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что четверо фигурантов дела о теракте в комплексе Crocus City Hall находятся в следственном изоляторе Лефортово.

"Они все в Лефортово, это однозначно, к ним уже приходили адвокаты", - сказала Меркачева "Интерфаксу".

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ранее сообщал, что все задержанные предполагаемые исполнители признали вину и дали следствию показания об обстоятельствах преступления, а также о его заказчиках.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали. В среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что находившийся в крайне тяжелом состоянии один из пострадавших в теракте скончался.

Днем 23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.