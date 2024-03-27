Росстат отметил подорожание курятины при снижении цен на яйца

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на яйца в России с 19 по 25 марта снизились на 0,6%, сообщил Росстат. Снижение ценнесколько замедлилось по сравнению с 0,7%, которые фиксировались три предыдущие недели.

По сравнению с началом года яйца подешевели на 4,7%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе цены на мясо кур выросли на 0,13%, на предыдущей неделе снижение составляло 0,2%. По сравнению с началом года курятина подешевела на 3,8%.

Продолжает дорожать сахар. На минувшей неделе рост цен на него ускорился до 0,7% с 0,5% двумя неделями ранее. С начала года сахар подорожал на 2%.

По данным Росстата, с 19 по 25 марта цены на баранину повысились на 1,7%, говядину - на 0,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и соль - на 0,5%, сливочное масло, сметану, творог, сыры, вермишель - на 0,4%, сухие молочные смеси для детского питания и водку - на 0,3%, мороженую рыбу, молоко, ржаной хлеб - на 0,2%, овощные консервы для детского питания, подсолнечное масло, пшеничную муку, макаронные изделия и рис - на 0,1%.

В то же время гречка подешевела на 0,5%, черный чай - на 0,4%, пшено - на 0,3%, мясные консервы для детского питания - на 0,2%, свинина - на 0,1%.

Как сообщалось, в феврале по сравнению с январем цены на продукты питания повысились на 0,8%, в годовом выражении - на 8,7%.