Инфляция в России с 19 по 25 марта в годовом выражении осталась выше 7,7%

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 19 по 25 марта 2024 года составила 0,11% после 0,06% с 12 по 18 марта, нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен в стране к 25 марта составил 0,22%, с начала года - 1,77%.

Из данных за 25 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 25 марта ускорилась до 7,76% с 7,71% на 18 марта и 7,73% на 11 марта (на конец февраля равнялась 7,69%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и подросла до 7,61% (с 7,58% на 18 марта), если исходить из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям связаны с тем фактом, что в марте 2023 года недельная динамика (которая рассчитывается по сокращенному набору товаров и услуг) шла по более низкой траектории, чем итоговая месячная инфляция

Плодоовощная продукция с 19 по 25 марта подешевела на 0,9% (неделей ранее было сокращение на 1,3%), в том числе цены на огурцы снизились на 5,4%, на лук - на 0,3%, на помидоры -на 0,2%, на картофель и бананы - на 0,1%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 2,7%, морковь - на 1,0% и яблоки - на 0,9%.

С 19 по 25 марта значительно выросли цены: на баранину - на 1,7%, сахарный песок - на 0,7%, говядину - на 0,6%, соль - на 0,5%, колбасу, сливочное масло, маргарин, сметану, творог, сыр, вермишель - на 0,4%.

В то же время снизились цены на куриные яйца - на 0,6%, гречневую крупу - на 0,5%, черный чай - на 0,4%, пшено - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на плиты ДСП - на 1,0%, телевизоры - на 0,4%, снизились цены на смартфоны - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю снизилась на 1,6% (неделей ранее - выросла на 7%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 25 марта на уровне 7,61%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 19 по 25 марта на потребительском рынке инфляция составила 0,11%. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,10% (после снижения на 0,12% неделей ранее). На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен составил 0,19% (после снижения на 0,01% неделей ранее), на плодоовощную продукцию снижение цен продолжилось (0,86% после снижения на 1,34% неделей ранее). На непродовольственные товары на отчетной неделе цены выросли на 0,09% (после роста на 0,06% неделей ранее): ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, на легковые автомобили сохраняется околонулевой рост цен. В секторе услуг цены снизились на 0,02% (после роста на 0,53% неделей ранее) на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 22 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставив в целом неизменной и тональность своего заявления (по сути нейтральный сигнал). Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге сообщила, что вариантов кроме сохранения ставки не обсуждалось.

"Мы более подробно обсуждали возможную траекторию и сигнал по ставке. Потому что были те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер. Но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски. Поэтому мы обсуждали разные варианты. Но также большинство, практически консенсус, был за сохранение нынешнего нейтрального сигнала по ключевой ставке", - отметила Набиуллина.

Наметившиеся дезинфляционные тренды пока не убедили ЦБ в том, что смягчение ДКП можно будет начать раньше второго полугодия.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", - сказала Набиуллина.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в России на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.