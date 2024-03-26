Минсельхоз заявил, что производство яиц в РФ обеспечивает потребности рынка

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Производство яиц в РФ в январе-феврале этого года в полной мере обеспечивает потребности рынка, все контракты с торговыми сетями выполняются, сообщает Минсельхоз.

Ведомство отмечает, что "проводит большую работу, направленную на бесперебойное функционирование птицеводческих фабрик, в том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями".

Кроме того, для поддержки этого направления предусмотрен ряд мер господдержки, в том числе льготное кредитование на строительство и модернизацию репродукторов и содержание племенной птицы. Срок кредитования строительства птицефабрик по производству яиц увеличен до 15 лет.

Как сообщил "Коммерсантъ" во вторник со ссылкой на материалы Росптицесоюза, по итогам января-февраля этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство куриных яиц в РФ сократилось на 1,8% (на 110,1 млн штук), до 6,11 млрд штук. Между тем, как считает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, ситуация на рынке куриных яиц в настоящее время стабильна, производство позволяет удовлетворять потребности покупателей. "Торговые сети обеспечены яйцами, их нехватка на рынке исключена. По итогам года союз ожидает положительной динамики производства в отрасли", - заявила она журналистам.

По словам гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, союз "не наблюдает роста цен на продукцию, что свидетельствует об отсутствии неудовлетворенного спроса". "Снижение объема производства относительно января этого года также несущественно, так как необходимо учитывать разницу в количестве дней. Помимо прочих факторов, связанных с технологическими особенностями производства, на ситуацию мог оказать влияние переход на долгосрочные контракты, который произошел в прошлом году, - сказал он. - Это могло послужить основой сдвига производственной и торговой политики в сторону более прогностической, основанной на понимании будущих потребностей покупателей, прежде всего - торговых сетей".

По данным Росстата, в январе хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства РФ) произвели 3,7 млрд штук яиц, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. В сельхозорганизациях производство снизилось на 2%, до 3,174 млрд штук. Поголовье птицы сократилось на 1,1%, до 464,981 млн голов.