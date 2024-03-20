Росстат продолжает фиксировать снижение цен на яйца

Продолжает дорожать сахар

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В России за неделю с 12 по 18 марта яйца подешевели на 0,7%, сообщил Росстат.

Эти темпы соответствуют снижению цен на двух предыдущих неделях. Отрицательная динамика сохраняется и по сравнению с началом года - на 4,1%.

По данным Росстата, снижение цен на курятину ускорилось до 0,2% против 0,1% (этот показатель держался четыре недели). С начала года курятина подешевела на 3,9%.

Сахар продолжает дорожать. На прошлой неделе цены повысились, как и неделей ранее, на 0,5%, с начала года - на 1,3%.

По данным Росстата, с 12 по 18 марта цены на баранину повысились на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, вермишель - на 0,3%, говядину, вареные колбасы, мороженую рыбу, стерилизованное молоко и рис - на 0,2%, маргарин, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, хлеб, макаронные изделия, черный чай - на 0,1%.

В то же время гречка подешевела на 0,5%, подсолнечное масло и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, печенье - на 0,3%, свинина, творог, пшеничная мука и пшено - на 0,2%, сосиски, сардельки, сметана и овощные консервы для детского питания - на 0,1%.

В феврале по сравнению с январем цены на продукты питания повысились на 0,8%, в годовом выражении - на 8,7%.