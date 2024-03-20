Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Росстат продолжает фиксировать снижение цен на яйца

Продолжает дорожать сахар

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В России за неделю с 12 по 18 марта яйца подешевели на 0,7%, сообщил Росстат.

Эти темпы соответствуют снижению цен на двух предыдущих неделях. Отрицательная динамика сохраняется и по сравнению с началом года - на 4,1%.

По данным Росстата, снижение цен на курятину ускорилось до 0,2% против 0,1% (этот показатель держался четыре недели). С начала года курятина подешевела на 3,9%.

Сахар продолжает дорожать. На прошлой неделе цены повысились, как и неделей ранее, на 0,5%, с начала года - на 1,3%.

По данным Росстата, с 12 по 18 марта цены на баранину повысились на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, вермишель - на 0,3%, говядину, вареные колбасы, мороженую рыбу, стерилизованное молоко и рис - на 0,2%, маргарин, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, хлеб, макаронные изделия, черный чай - на 0,1%.

В то же время гречка подешевела на 0,5%, подсолнечное масло и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, печенье - на 0,3%, свинина, творог, пшеничная мука и пшено - на 0,2%, сосиски, сардельки, сметана и овощные консервы для детского питания - на 0,1%.

В феврале по сравнению с январем цены на продукты питания повысились на 0,8%, в годовом выражении - на 8,7%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд оставил Сергея Удальцова в СИЗО

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку
Военная операция на Украине

В Грайвороне погибли два человека и еще два получили ранения

Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Частные топливные трейдеры создали ассоциацию на бирже для защиты своих интересов

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

Шойгу сообщил, что во время выборов были сбиты 419 дронов и 67 реактивных снарядов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });