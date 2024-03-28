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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Два человека пострадали 27 марта при атаке дрона на здание в Белгороде

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о последствиях атаки украинским беспилотником административного здания в Белгороде, произошедшей накануне.

"В городе Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. В результате взрыва пострадали два человека - им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад, поврежден один автомобиль", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Гладков сообщал, что при атаке беспилотника на административное здание в Белгороде пострадала женщина.

Губернатор также уточнил данные о последствиях обстрела Белгорода ВСУ, случившегося 27 марта вечером.

"После вечерней воздушной атаки со стороны ВСУ пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в 188 квартирах 34 МКД (многоквартирных домов - ИФ), одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, паркинге, на 7 хозсубъектах и в офисном помещении. Также повреждено 65 автомобилей", - сообщил Гладков.

По его данным, в Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ вечером 27 марта пострадавших нет.

Разрушения выявлены в поселке Разумное: повреждено одно частное домовладение, одна надворная постройка и четыре автомобиля.

В Никольском сельском поселении пострадали два частных домовладения и 6 автомобилей; в Дубовском сельском поселении - 32 частных домовладения, 5 многоквартирных домов, 5 надворных построек, один социальный объект, здание ТЦ и 17 автомобилей; в Тавровском сельском поселении - 28 частных домовладений, одна надворная постройка и 14 автомобилей, написал губернатор.

По селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских и четыре танковых снаряда, также село подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

Над селами Отрадное, Репное и Новая Деревня системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Никольское противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Поврежден один автомобиль.

В минувшую среду вечером противовоздушная оборона уничтожила над регионом 16 воздушных целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область
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