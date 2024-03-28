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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

Путин заявил, что РФ не имеет агрессивных целей в Европе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - У России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств, заверил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе", - сказал Путин на встрече с военными.

Президент РФ добавил, что была развязана война, использовали авиацию для ударов по Донецку. "Абсолютно по мирному городу шарашить ракетами. Совсем с ума сошли", - сказал Путин, при этом напомнив, что Россия все же пошла тогда на заключение Минских соглашений.

Но в итоге все тянулось восемь лет, Россию "надули" "и в конце концов просто вынудили нас уже перейти к другой форме защиты своих интересов", заявил Путин.

"Поэтому это полная чушь - возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, еще чехов пугают, это просто бред, очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить нести их это бремя на своих плечах", - сказал Путин.

Путин Минские соглашения
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