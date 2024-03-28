Президент РФ предостерег третьи страны от предоставления ВСУ аэродромов для F-16

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Если американские истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", - сказал он, общаясь с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

"Если они поставят F-16, а об этом говорят, пилотов готовят, то я думаю, что вы понимаете это, как никто другой, это ситуацию на поле боя не поменяет", - добавил Путин.

По словам главы государства, "мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе, системы залпового огня".

При этом, Путин напомнил, что F-16 могут нести на борту ядерное оружие. "И это тоже мы должны будем учитывать", - сказал он в связи с этим.