Путин заявил о необходимости бережного отношения к единству народов РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал бережно относиться к единству народов России.

"Когда я слушаю ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, у меня возникает чувство тревоги. Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны, а некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну", - сказал он, общаясь с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

"Главным пострадавшим будет русский народ. Нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно. Не махать руками, а думать, когда произносишь каждое слово, о том, что у нас одна большая, единая родина", - подчеркнул президент.

Он отметил, что представители всех народов России "на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны".

"Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа. Я в этом смысле очень рассчитываю на вас, на вооруженные силы. В одном ряду здесь люди самых разных национальностей", - добавил президент.