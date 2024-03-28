Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

Житель Новой Таволжанки был ранен в результате атаки дрона

В Томаровке после удара дрона загорелась сухая трава, пожар потушили

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотник атаковал село Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадал местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель - в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения", - написал он и добавил, что раненого доставили в областную клиническую больницу.

В одном домовладении в селе повреждены хозпостройка и забор.

"В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка. Пострадавших нет. Произошло возгорание сухой травы на площади 400 кв. м. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован", - продолжил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Новая Таволжанка Томаровка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор призвал остерегаться незнакомцев в мессенджерах и соцсетях

Военный суд в РФ заочно рассмотрит дело пресс-секретаря Meta

Генпрокуратура потребовала изъятия активов ГК "Ариант" по иску к экс-владельцам ЧЭМК

Генпрокуратура потребовала изъятия активов ГК "Ариант" по иску к экс-владельцам ЧЭМК
Нападение на Crocus City Hall

Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов

Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов

Избирательный фонд Путина израсходовал 317,8 млн руб. на президентскую кампанию

Избирательный фонд Путина израсходовал 317,8 млн руб. на президентскую кампанию

В РФ в 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза

В РФ в 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза

Банк России оценит плюсы и минусы прямого доступа инвесторов на биржу

Нападение на Crocus City Hall

Обжалован арест одного из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Обжалован арест одного из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Песков отказался от публичного обсуждения перспектив обмена Гершковича

Рособрнадзор допустил продление моратория на сдачу ЕГЭ в новых регионах РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });