Житель Новой Таволжанки был ранен в результате атаки дрона

В Томаровке после удара дрона загорелась сухая трава, пожар потушили

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотник атаковал село Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадал местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель - в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения", - написал он и добавил, что раненого доставили в областную клиническую больницу.

В одном домовладении в селе повреждены хозпостройка и забор.

"В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка. Пострадавших нет. Произошло возгорание сухой травы на площади 400 кв. м. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован", - продолжил Гладков.