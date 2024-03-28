Военный суд в РФ заочно рассмотрит дело пресс-секретаря Meta

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в военный суд дело в отношении пресс-секретаря запрещенной в России экстремистской организации Meta Энди Стоуна.

Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Стоун обвиняется совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Как полагает следствие, Стоун в марте 2022 году разместил на своей странице в Twitter публикацию, которая "оправдывала агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции".

"Материал также содержал публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что связи с тем, что "Стоун скрывается от следствия", в феврале 2023 года он был объявлен в международный розыск. Суд в РФ заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Стоуна. Однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Тем не менее, выполнены все следственные действия, производство которых возможно и в отсутствие обвиняемого", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, добавили там, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, "названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение и судебного разбирательства без подсудимого".

В Генпрокуратуре напомнили, что в марте 2022 года Тверским районным судом Москвы принято решение о запрете деятельности компании Meta Platforms Inc. на территории России из-за осуществления ею экстремистской деятельности.