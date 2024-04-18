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Защита не согласилась с обвинением пресс-секретаря Meta в призывах к терроризму

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Защита не согласна с обвинением пресс-секретаря корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна в призывах к терроризму, передает корреспондент "Интерфакса".

"С предъявленным обвинением категорически не согласна", - заявила адвокат Стоуна в суде.

По ее словам, представленные суду доказательства не свидетельствуют о доказанности вины Стоуна.

Дело Стоуна в настоящее время заочно рассматривает Второй Западный окружной военный суд.

Ему заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как заявили ранее в Генеральной прокуратуре РФ, в марте 2022 году Стоун разместил на своей странице в Twitter (в настоящее время X - ИФ) публикацию, которая "оправдывала агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции".

Как установило следствие, "материал также содержал публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти".

В России Стоун объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Кроме того, Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в перечень террористов и экстремистов.

Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России в части реализации продуктов - социальных сетей по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Вместе с тем решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

Meta Энди Стоун
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