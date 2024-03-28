Белгородский Шебекино частично остался без света из-за обстрела ВСУ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского городского округа.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты двух микрорайонов города", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что оперативные и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.