Роскомнадзор призвал остерегаться незнакомцев в мессенджерах и соцсетях

Ведомство дало рекомендации, как изменить настройки, чтобы не получать сообщения от неизвестных

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) рекомендует гражданам быть особенно осторожными при общении в мессенджерах и соцсетях, так как эти каналы часто используются для вовлечения в преступную деятельность, а также ограничить получение в них сообщений от незнакомых людей.

"Ведомство рекомендует проявить особую осторожность при общении в мессенджерах и социальных сетях, так как их часто используют злоумышленники для вовлечения в противоправные действия: террористическую деятельность, другие серьезные преступления. Роскомнадзор призывает быть бдительными: не реагировать на провокации, не вступать в переписку с незнакомыми людьми и еще раз предупредить своих детей о возможных рисках и угрозах в интернете, так как несовершеннолетние первыми попадают в группу риска", - сказано в сообщении.

Родителям РКН советует "деликатно проверять в разговоре, с кем ведет переписку подросток, объяснять ребенку, что, столкнувшись с подозрительными незнакомцами в Сети, нужно в первую очередь сообщить об этом родителям".

"Чтобы обезопасить себя и своих детей от преступников в интернете, рекомендуем в настройках профиля мессенджера установить ограничения конфиденциальности, тогда позвонить и написать смогут только те, кто есть в списке контактов", - предложил РКН.

В этом же пресс-релизе опубликованы инструкции, как это сделать в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджере WhatsApp.