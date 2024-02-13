Бортников потребовал усилить защиту информпространства от иностранных вербовщиков

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что необходимо усилить защиту российского информационного пространства от вербовочной деятельности украинских и западных спецслужб.

"Острота складывающейся ситуации требует усиления мер по защите российского информационного пространства", - сказал он на заседании НАК. Видео с частью его выступления распространил информцентр комитета.

По словам директора ФСБ, западными спецслужбами "с использованием украинского фактора развернута беспрецедентная антироссийская кампания". Через интернет активно вбрасывается направленная дезинформация, популяризируется радикальная идеология и экстремизм, провоцируются массовые беспорядки.

"В соцсетях и мессенджерах ведется поиск и вербовка исполнителей терактов и диверсий, нападений на органы власти. Наши спецслужбы и правоохранительные органы ежедневно вскрывают подобные факты и задерживают исполнителей", - заявил директор ФСБ.