Власти назвали сложной ситуацию с вывозом из-под обстрелов жителей Грайворона

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Несколько автомобилей самообороны при вывозе жителей из-под обстрелов в Грайворонском городском округе были подбиты, один человек погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания в понедельник.

"Несколько автомобилей, на которых самооборона вывозила жителей, не то что получили повреждения, они были подбиты противником, один человек погиб при вывозе. У нас никогда таких историй не было. Ситуация продолжает оставаться крайне сложной. Плохо, что люди приняли решение, остались на месте", - сказал Гладков.

По его словам, сейчас жителям, оставшимся в селе Козинка Грайворонского округа, продуктовые наборы на неделю и лекарства льготникам передают с военными.

"Но каждый день посещать - физически невозможно. Поэтому через родственников работа с этими жителями должна быть продолжена. Такая задача у Геннадия Ивановича (Бондарева - главы округа - ИФ) стоит. Подвергать жизнь волонтеров (опасности - ИФ) мы не вправе", - заявил губернатор.

По информации министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Елены Батановой, из-за сложной оперативной обстановки свои дома покинули около 7 тыс. грайворонцев.

"На сегодня выехали в другие муниципалитеты области 5 457 человек, выехали в другие субъекты РФ 905, переехали в ПВРы 638 человек и 1 465 человек остались в Грайворонском городском округе, из них порядка 25 - дети", - уточнила министр.

Выехавшим за пределы своего округа грайворонцам возмещают затраты на найм жилья.

"Мы компенсируем найм жилья, если нет второго жилья. (...) Если нет другого жилья в безопасной зоне, то мы при наличии договора компенсируем оплату", - сказал Гладков.

Ранее сообщалось, что жителей территорий Грайворонского городского округа, обстреливаемых с украинской стороны, освободили от оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, жителям 16 населенных пунктов, где из-за обстрелов не работают магазины, с 21 марта выдают бесплатные продуктовые наборы.

Глава администрации Грайворонского городского округа Бондарев попросил местных жителей покинуть свои дома из-за сложной оперативной обстановки. В пунктах временного размещения на территории Белгородской области подготовлены места для приема 15 тыс. человек.