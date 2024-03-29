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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 10:40

Скончался гражданин Белоруссии, госпитализированный после теракта в Crocus

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Посольство Белоруссии в РФ сообщило в пятницу о смерти белоруса Алима Кошеварова, доставленного в московскую больницу им. Боткина после теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

"Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года", - говорится в сообщении посольства.

В РоссииЗадержан еще один подозреваемый в соучастии в теракте в Crocus City HallЧитать подробнее

Посол Белоруссии Дмитрий Крутой выразил глубокие ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌соболезнования родственникам погибшего.

"Посольство оказывает всю необходимую помощь, в том числе в транспортировке тела Алима Кошеварова на родину", - добавили в посольстве.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По данным на четверг, 28 марта, количество погибших в теракте в Crocus City Hall в поименном списке МЧС России составляло 143 человека. Кошеваров в этом списке не упоминается.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах терактаОчередь к стихийному мемориалу в КрасногорскеСтихийный мемориал у Crocus City HallЛюди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-ПетербургеПриспущенный флаг на территории посольства Российской Федерации в БакуНадпись "Скорбим" на фасаде Останкинской башни в МосквеСтихийный мемориал у посольства России в ЕреванеБаннер на стадионе "Ак Барс Арена" в КазаниЛюди возлагают цветы к стеле "Владивосток - город воинской славы"Стихийный мемориал у Crocus City HallФлаги с траурными лентами на здании Государственной Думы РФМемориал у посольства РФ в ПекинеСтихийный мемориал в память о погибших у здания концертного зала Crocus City HallЦветы, игрушки и свечи возле памятника героям обороны Красного Царицына в ВолгоградеБолельщики во время акции памяти жертв теракта перед товарищеским матчем между "Црвеной Звездой" и "Зенитом" в Белграде
Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 – 29 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Белоруссия РФ Crocus City Hall
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