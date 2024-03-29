Скончался гражданин Белоруссии, госпитализированный после теракта в Crocus

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Посольство Белоруссии в РФ сообщило в пятницу о смерти белоруса Алима Кошеварова, доставленного в московскую больницу им. Боткина после теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

"Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года", - говорится в сообщении посольства.

Посол Белоруссии Дмитрий Крутой выразил глубокие ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌соболезнования родственникам погибшего.

"Посольство оказывает всю необходимую помощь, в том числе в транспортировке тела Алима Кошеварова на родину", - добавили в посольстве.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По данным на четверг, 28 марта, количество погибших в теракте в Crocus City Hall в поименном списке МЧС России составляло 143 человека. Кошеваров в этом списке не упоминается.