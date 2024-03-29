Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:55

В больнице умер еще один пострадавший при теракте в Crocus City Hall

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Еще один пострадавший при теракте в Crocus City Hall, который получил тяжелые огнестрельные ранения и находился в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в пятницу.

Министр отметил, что врачи боролись за жизнь пациента и сделали все возможное. "Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", - добавил Мурашко.

Таким образом, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 144 человека.

Ранее сообщалось, что количество погибших в теракте в поименном списке МЧС России составляло 143 человека.

Около 200 человек пострадали в результате инцидента.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье был совершен вечером 22 марта перед концертом: несколько человек открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. СКР расследует случившееся как теракт.

Хроника 22 – 29 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Михаил Мурашко Crocus City Hall Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Число обратившихся за медпомощью пострадавших в Crocus City Hall может вырасти

Число обратившихся за медпомощью пострадавших в Crocus City Hall может вырасти

Голикова предложила скорректировать закон о защите прав потребителей

Глава Роспотребнадзора заявила о вероятности пандемии холеры

Срочники будут служить в соединениях и частях на территории России

Срочники будут служить в соединениях и частях на территории России

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

Новый коллайдер стоимостью более 20 млрд рублей проектируют в Новосибирске

Семь скважин используют для разведки на месте обвала на руднике в Приамурье

Семь скважин используют для разведки на месте обвала на руднике в Приамурье

Более 3,5 тыс. детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов

Система ПВО уничтожила 15 целей над Белгородом и Белгородским районом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });