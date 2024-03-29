В больнице умер еще один пострадавший при теракте в Crocus City Hall

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Еще один пострадавший при теракте в Crocus City Hall, который получил тяжелые огнестрельные ранения и находился в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в пятницу.

Министр отметил, что врачи боролись за жизнь пациента и сделали все возможное. "Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", - добавил Мурашко.

Таким образом, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 144 человека.

Ранее сообщалось, что количество погибших в теракте в поименном списке МЧС России составляло 143 человека.

Около 200 человек пострадали в результате инцидента.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье был совершен вечером 22 марта перед концертом: несколько человек открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. СКР расследует случившееся как теракт.