Задержан еще один подозреваемый в соучастии в теракте в Crocus City Hall

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте в Crocus City Hall задержало еще одного подозреваемого в соучастии в теракте, его планируется арестовать, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

По данным следствия, подозреваемый участвовал в схеме финансирования террористов.

"Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человек, еще более 180 пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий после теракта день пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Последние были арестованы решением Басманного суда Москвы 24 марта. В понедельник Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест еще троих фигурантов дела.