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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:09

Следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте в Crocus

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте еще одного, девятого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Следствие просит заключить под стражу Назримада Лутфуллои, заявили в пресс-службе в пятницу.

По данным суда, Лутфуллои предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте достигло 144 человек.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех злоумышленников, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

В настоящее время по делу арестовано восемь фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, непосредственных исполнителей.

Хроника 22 – 29 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Crocus City Hall Басманный суд Москвы
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