Разработчик легкого вертолета VRT500 инициирует собственное банкротство

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ООО "ВР-Технологии", занимавшееся разработкой легкого пассажирского вертолета VRT500 и беспилотника вертолетного типа VRT300, планирует подать в суд заявление о признании себя банкротом.

Соответствующее уведомление компания разместила на Федресурсе. Там же опубликован список ее кредиторов, среди них - АО "Вертолеты России" (входит в "Ростех"), Московский авиационный институт, Федеральная налоговая служба, Социальный фонд России, а также 90 работников предприятия. Кроме того, в списке значится сингапурская Aeroter Pte. Ltd, которая, по данным ЕГРЮЛ, по состоянию на август 2021 года (более свежих данных нет) владела 100% в "ВР-Технологиях".

Еще несколько лет назад единственным собственником "ВР-Технологий" были "Вертолеты России". В 2019 году о планах приобрести 50% в компании объявил Фонд развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun, который до этого успел стать инвестором российского производителя люксовых автомобилей Aurus. В ходе выставки Dubai Airshow фо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌нд и "Вертолеты России" подписали соглашение об основных условиях сделки. На правах равных партнеров компании планировали инвестировать в развитие СП не менее 400 млн евро, говорил занимавший тогда пост гендиректора "Вертолетов России" Андрей Богинский. Это, отмечал он, позволит сделать продукцию компании "конкурентоспособной и востребованной во всем мире".

После вхождения в капитал "ВР-Технологий" Tawazun планировал заказать 100 единиц VRT500 и столько же VRT300, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Российско-арабское СП будет сосредоточено на разработке и производстве вертолетной техники "исключительно гражданского назначения", отмечал он.

В июле 2021 года 50% в капитале "ВР-Технологий" получил сингапурский Aeroter. Как поясняли в пресс-службе "Вертолетов России", таким образом завершился первый этап сделки по продаже доли в компании арабскому фонду, окончательное закрытие сделки ожидалось в августе того же года. По данным ЕГРЮЛ, в августе Aeroter получил 100% в "ВР-Технологиях".