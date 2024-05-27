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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Соотношение чистый долг/EBITDA "Вертолетов России" в 2023 году выросло до 3,84х

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Отношение чистого долга к EBITDA группы "Вертолеты России" на конец 2023 года составило 3,84х против 1,43х на конец 2022 года, говорится в отчете компании.

Чистый долг при этом был на уровне 71,5 млрд рублей (+5%), объем кредитов и займов - 176,5 млрд рублей (+18%).

Консолидированная выручка группы выросла на 5%, до 246,9 млрд рублей. Рост показателя обусловлен увеличением поставок вертолетной техники "по государственным регулируемым ценам", поясняется в отчете. EBITDA сократилась на 61%, до 18,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 46%, до 6,3 млрд рублей.

Доля общества в России в сегменте военных вертолетов в 2023 году сохранилась на уровне 100%. В сегменте гражданской техники она составила также 100%, увеличившись относительно 2021 года на 48,68% из-за прекращения поставок вертолетов зарубежных производителей. На внешнем рынке доля "Вертолетов России" в гражданском сегменте оценена в 4,95%, за прошедшие три года показатель увеличился на 1,64 п.п, отмечается в отчете. Своими конкурентами на международном рынке компания назвала Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Sikorsky, Aviation Industry Corporation of China, Hindustan Aeronautics Limited.

"Вертолеты России" объединяют заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих. Холдинг контролирует госкорпорация "Ростех".

Вертолеты России Ростех
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