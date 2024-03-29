РФ вышлет сотрудника молдавского посольства

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России, сообщили в МИД РФ.

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий в пятницу был вызван в МИД России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Послу заявлен решительный протест в связи с решением молдавской стороны объявить персоной нон грата сотрудника сотрудника посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в страну российской делегации для участия в сессии Региональной конференции Прод‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌овольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы, которая пройдет в Кишиневе 14-17 мая, сообщили на Смоленской площади.

"Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на высылку сотрудника посольства России в Кишиневе российская сторона объявляет persona поп grata сотрудника посольства Молдавии в России", - отмечается в сообщении.

Кроме того, послу было указано на то, что Молдавия злоупотребляет статусом страны-хозяйки ФАО и нарушает взятые на себя обязательства по обеспечению участия всех государств-членов в этом мероприятии ООН, добавили в МИД РФ.