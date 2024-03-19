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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Молдавия отказалась допустить делегацию России на сессию ФАО в мае

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В МИД Молдавии послу России Олегу Васнецову заявили о нежелании видеть российскую делегацию на 34-й региональной сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае, сообщила пресс-служба министерства.

Посол затем подтвердил журналистам, что МИД Молдавии, который выступает "организатором и хозяином этого мероприятия", не хочет видеть на нем российскую делегацию.

"Нам предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн, - сообщил дипломат. - Все это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Кишинева по отношению к РФ".

Васнецова вызвали в МИД 19 марта. Там он получил уведомление о том, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата и будет должен покинуть Молдавию.

Хроника 15 апреля 2021 года – 19 марта 2024 годаДипломатическое противостояние
ООН ФАО Молдавия МИД Кишинев Олег Васнецов
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