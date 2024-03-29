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Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного запланировали на 9 апреля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой запланирован на 9 апреля, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

Об этом говорится в видео, опубликованном в соцсетях "Роскосмоса".

26 марта в "Роскосмосе" сообщили, что ракету "Ангара-А5" установили на стартовом комплексе космодрома Восточный перед первым пуском.

23 января гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​ первый пуск "Ангары-А5" с Восточного состоится в первой декаде апреля.

Данный пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" на Восточном.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Роскосмос Восточный Ангара-А5
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