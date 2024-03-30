Сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus

Посол США в России Линн Мари Трейси Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - У комплекса Crocus City Hall в субботу состоялась церемония возложения цветов к стихийному мемориалу с участием дипломатического корпуса, сообщается на сайте МИД РФ.

"В акции приняли участие главы и сотрудники более чем 130 дипломатических миссий (свыше 250 человек). Российская сторона признательна уважаем‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час", - говорится в сообщении.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар.

По последним данным, число погибших достигло 144 человека, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).