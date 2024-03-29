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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Назримада Лутфуллои - девятого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Лутфуллои заключен под стражу на срок до 22 мая, заявили в суде в пятницу.

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом от слушателей режиме в целях сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса.

Согласно ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​оглашенным в суде данным, Лутфуллои 24 года, он уроженец Таджикистана, имеет высшее образование, безработный. По словам обвиняемого, он постоянно зарегистрирован в Таджикистане, в Москве проживал в хостеле в районе станции метро "Щелковская".

Лутфуллои предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

О задержании фигуранта дела, "участвовавшего в схеме финансирования террористов", накануне сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Из базы столичных судов следует, что 25 марта человек с аналогичными данными был арестован Преображенский судом Москвы на 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство (ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ).

Согласно постановлению суда, Лутфуллои был задержан 23 марта общественном месте в 19:00 "при проверке лиц на причастность к совершению диверсионно-террористического акта в ТЦ Crocus City Hall.

На предложение сотрудников полиции предъявить документы, говорится в постановлении, Лутфуллои "стал выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал".

В документе также отмечается, что при задержании и доставлении в отдел полиции мужчина "оказывал неповиновение, пытался вырваться, отталкивал руками" полицейских, "вел себя агрессивно, грубил, продолжал выражаться нецензурной бранью, отказывался выполнять требования" силовиков, оказывая тем самым неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Вину в совершении правонарушения Лутфуллои признал и "полностью подтвердил фактические обстоятельства", отмечается в постановлении.

Теракт в Crocus City Hall

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших достигло 144 человек.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

В настоящее время по делу арестовано восемь фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, непосредственных исполнителей.

Хроника 22 – 29 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Москва Crocus City Hall Таджикистан Басманный суд Москвы
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