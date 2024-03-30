Пятый за день украинский беспилотник сбит на Белгородчине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что еще один украинский дрон ликвидирован в субботу около 15:15 по московскому времени над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​рат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

До этого военные сообщали о нейтрализации в субботу над Белгородской областью четырех дронов ВСУ - около 7:30, 8:00, около 14:00 и 14:20.