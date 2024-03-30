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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

Российские военные за утро сбили два украинских дрона над Белгородской областью

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Два украинских дрона сбили утром в субботу над Белгородской областью российские ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Один беспилотник был ликвидирован на Белгородщине около 07:30 по Москве, второй – в 08:00, говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрелов со стороны Украины из Белгородской области в другие регионы России вывезено 5 тыс. детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Белгород ПВО
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